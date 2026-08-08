Squads Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 04.09.2026

T20

Providence

GAW
GAW
JAM
JAM

Playing

GAW
GAW
JAM
JAM
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Blades Jediah

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Hope Shai

wicket keeper

Lawes Vitel

no information yet

Nabi Mohammad

all rounder

Morrison Romaine

wicket keeper

Paul Keemo

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Russell Andre

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Sadaqat Maaz

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Smith Odean

all rounder

Thorne Isai

all rounder

Van Lange Johnathan

no information yet

Bench

GAW
GAW
JAM
JAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet