Squads Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen T20 Caribbean Premier League 04.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alimohamed Ronaldo
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Carty Keacy
batsman
Blades Jediah
no information yet
Hendricks Reeza
batsman
Dindya Mavendra
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Khan Usman
batsman
Hope Shai
wicket keeper
Lawes Vitel
no information yet
Joseph Shamar
bowler
Mckenzie Kirk
batsman
Nabi Mohammad
all rounder
Morrison Romaine
wicket keeper
Nandu Matthew
batsman
Parris Shaqkere
bowler
Paul Keemo
all rounder
Pittman Kelvin
bowler
Permaul Veerasammy
bowler
Powell Rovman
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Royal Jeavor
bowler
Pierre Khary
all rounder
Russell Andre
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Sadaqat Maaz
all rounder
Sampson Quentin
batsman
Shah Hunain
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Smith Odean
all rounder
Tahir Imran
bowler
Thorne Isai
all rounder
Van Lange Johnathan
no information yet
Match has not started yet