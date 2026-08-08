Match details Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 06.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, September 06, 2026 02:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Providence Stadium, Providence, Guyana
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Guyana Amazon Warriors Squad
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
|Players
|Athanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Providence Stadium
|City
|Providence
|Capacity
|15000
|Ends
|Media Centre End
|Hosts to
|Pavillion End
Match has not started yet