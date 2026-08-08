Match details Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots T20 Caribbean Premier League 06.09.2026

T20

Providence

GAW
GAW
SKN
SKN

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 06, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Providence Stadium, Providence, Guyana
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersAlimohamed Ronaldo, Ayub Saim, Blades Jediah, Dindya Mavendra, Gurbaz Rahmanullah, Hetmyer Shimron, Hope Shai, Joseph Shamar, Nabi Mohammad, Nandu Matthew, Paul Keemo, Permaul Veerasammy, Phillips Glenn, Pierre Khary, Pretorius Dwaine, Sampson Quentin, Shepherd Romario, Tahir Imran, Thorne Isai, Van Lange Johnathan
Benchno information yet

St. Kitts and Nevis Patriots Squad

PlayersAthanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumProvidence Stadium
CityProvidence
Capacity15000
EndsMedia Centre End
Hosts toPavillion End

Match has not started yet