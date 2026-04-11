Tara Norris

Tara Norris

bowler

Full name:Tara Norris
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

London Spirit Women

Up Warriorz Women

USA Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches359
Innings359
Overs24.018.017.0
Balls---
Maidens240
Runs10231139
Wickets248
Avg517.7517.37
SR722712.75
Eco4.251.728.17
BB225
4w000
5w001
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches359
Innings332
Not outs010
Runs44150
Balls Faced83232
Avg14.667.50
SR53.0165.210
Fours610
Fifties000
Sixies000
Highest18130
Hundreds000

Tara Norris Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

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Pagydyala, Chetna Reddy

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Iftikhar, Uzma

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Thadani, Suhani

Thadani, Suhani