Dian Forrester

Dian Forrester

all rounder

Full name:Dian Forrester
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Joburg Super Kings

Kent

Knights

Perth Scorchers

Rawalpindi Pindiz

South Africa

Texas Super Kings

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches4
Innings4
Overs18.4
Balls-
Maidens2
Runs112
Wickets8
Avg14
SR14
Eco6
BB6
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueList a
Matches4
Innings4
Not outs0
Runs238
Balls Faced199
Avg59.5
SR119.59
Fours15
Fifties2
Sixies13
Highest128
Hundreds1

Dian Forrester Schedule & Results

T20 Blast

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

ResultTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

165

WAS

WAS

(18 ov.) 145/6

ResultTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

171

LOS

LOS

172

T20 Global Super League

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Evison, Joey

Evison, Joey

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron