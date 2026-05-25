T20 Blast
Kent vs Sussex
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
199
SUS
197
Kent vs Essex
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
129
ESS
130
Surrey vs Kent
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
116
KEN
118
all rounder
|Full name:
|Dian Forrester
|Nationality:
|South Africa
|League
|List a
|Matches
|4
|Innings
|4
|Overs
|18.4
|Balls
|-
|Maidens
|2
|Runs
|112
|Wickets
|8
|Avg
|14
|SR
|14
|Eco
|6
|BB
|6
|4w
|0
|5w
|1
|10w
|0
|League
|List a
|Matches
|4
|Innings
|4
|Not outs
|0
|Runs
|238
|Balls Faced
|199
|Avg
|59.5
|SR
|119.59
|Fours
|15
|Fifties
|2
|Sixies
|13
|Highest
|128
|Hundreds
|1
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
199
SUS
197
T20 Blast
St Lawrence Ground
KEN
129
ESS
130
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
116
KEN
118
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
121
TEX
(5 ov.) 33/2
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
165
WAS
(18 ov.) 145/6
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
171
LOS
172
T20 Global Super League
LQA
171
PSC
155
T20 Global Super League
Grand Prairie, TX
SFU
152
PSC
147
T20 Global Super League
DES
PSC
(13 ov.) 62/3
T20 Global Super League
GAW
PSC
(11 ov.) 75/5