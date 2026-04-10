Benjamin Vincent Sears

Benjamin Vincent Sears

bowler

Full name:Benjamin Vincent Sears
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

New Zealand

Rawalpindi Pindiz

Washington Freedom

Wellington Firebirds

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches6152528
Innings6272528
Overs19.0339.1184.587.0
Balls----
Maidens04772
Runs13612181067659
Wickets6493334
Avg22.6624.8532.3319.38
SR1941.5333.615.35
Eco7.153.595.777.57
BB3744
4w0212
5w0200
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches6152528
Innings021127
Not outs0855
Runs01376927
Balls Faced06737921
Avg010.539.8513.5
SR020.3587.34128.57
Fours01561
Fifties0000
Sixies0000
Highest0411912
Hundreds0000

Benjamin Vincent Sears Schedule & Results

County Championship

Pakistan Super League

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Shere Bangla National Stadium, Dhaka

BAN

BAN

221

NZ

NZ

247

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka

BAN

BAN

199

NZ

NZ

198

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong

BAN

BAN

265

NZ

NZ

210

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

Another Players

Vagadia, Yash

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McClenaghan, Mitchell

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Pienaar, Obus

Pienaar, Obus