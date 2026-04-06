Samuel William Billings

Samuel William Billings

wicket keeper

Full name:Samuel William Billings
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Date of Birth (Age):June 15, 1991 (31)
Zodiac Sign:Cancer
Height:177 cm
Hometown:Pembury, Kent, England, United Kingdom
Jersey Number:7
Batting Style:Right Handed Bat
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Kent

Lahore Qalandars

MI London

Rawalpindi Pindiz

Sydney Thunder

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches3283788103260
Innings000100
Overs0000.100
Balls------
Maidens000000
Runs000400
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco0002400
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches3283788103260
Innings3233312890247
Not outs025121535
Runs66702478362831255076
Balls Faced114771368621330263880
Avg2233.4217.0731.2741.6623.94
SR57.8991.05129.8958.39103.27130.82
Fours107441509322422
Fifties052152126
Sixies08161553164
Highest361188717117595
Hundreds010670

Samuel William Billings Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultKent vs Essex

Kent vs Essex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

129

ESS

ESS

130

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultEssex vs Kent

Essex vs Kent

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

187

KEN

KEN

184

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

UpcomingHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

KEN

KEN

The Hundred

One-Day Cup

Sam Billings News

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OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

OI vs LS, Preview | London Derby 2.0 of Hundred Mens 2025 will take stage at Kennington Oval

The 29th game of the Hundred Men’s will be played between Oval Invincibles and London Spirit on Monday. This will be the second London Derby of the season, with both with a lot at stake for both teams. While Spirit are on the chopping block, the Invincibles might lose their number one spot.