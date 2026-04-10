Laurie John Evans

Laurie John Evans

batsman

Full name:Laurie John Evans
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Perth Scorchers

Rawalpindi Pindiz

Southern Brave

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7363230
Innings1144
Overs61.09.03.4
Balls---
Maidens300
Runs2708235
Wickets211
Avg1358235
SR1835422
Eco4.429.119.54
BB111
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7363230
Innings12557212
Not outs61144
Runs349517355561
Balls Faced752617894095
Avg29.3637.7133.1
SR46.4396.98135.8
Fours477142490
Fifties18536
Sixies752199
Highest213134118
Hundreds633

Laurie John Evans Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

The Hundred

Laurie Evans News

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If you are ready to get to know cricketer Laurie Evans better, here is the latest news about him: training plans, past match results, personal records.

AI Simulation, TR vs SB | Southern Brave beat Trent Rockets by six wickets in The Hundred 2025

AI Simulation, TR vs SB | Southern Brave beat Trent Rockets by six wickets in The Hundred 2025

As per Artificial Intelligence, Southern Brave will beat the Trent Rockets by six wickets to register their third win in The Hundred 2025. James Vince’s outstanding and match-winning knock of 55 (29), followed by Laurie Evans’ unbeaten burst of 39 (24), will help the Brave win the game.

Laurie Evans12:30 PM, 13 January, 2024

‌BBL 13 | Twitter reacts as Gujarat Titans' major acquisition Spencer Jonson spits venom with a sharp bouncer in Perth

Laurie Evans06:03 PM, 10 January, 2024

BBL 13 | Michael Neser’s stellar all-round show steals spotlight as Heat dominate table-toppers showdown

Laurie Evans04:53 PM, 30 November, 2022

BBL 2022-23 | Perth Scorchers signs Faf du Plessis as replacement player

Laurie Evans12:21 AM, 13 May, 2020

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