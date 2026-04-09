Mohammad Rishad Hossain

Mohammad Rishad Hossain

bowler

Full name:Mohammad Rishad Hossain
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Hobart Hurricanes

Lahore Qalandars

Rawalpindi Pindiz

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches114315
Innings123314
Overs3.0266.017.227.4
Balls----
Maidens02810
Runs1995097241
Wickets11957
Avg195019.434.42
SR188420.823.71
Eco6.333.575.598.71
BB1742
4w0010
5w0200
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches114315
Innings12119
Not outs0312
Runs83191259
Balls Faced76471442
Avg817.7208.42
SR114.2849.385.71140.47
Fours02914
Fifties0100
Sixies11414
Highest8991237
Hundreds0000

Mohammad Rishad Hossain Schedule & Results

Pakistan Super League

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Shere Bangla National Stadium, Dhaka

BAN

BAN

221

NZ

NZ

247

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka

BAN

BAN

199

NZ

NZ

198

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong

BAN

BAN

265

NZ

NZ

210

Rishad Hossain News

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If you are interested in learning everything firsthand about cricketer Rishad Hossain, you will find all the information about him here: past match results, tournament participation, and what motivates him to take the field every time.

BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

Hobart Hurricanes beat Adelaide Strikers by 37 runs in a BBL match in Hobart on Friday. The pace duo of Riley Meredith and Nathan Ellis, alongside Rishad Hossain, skittled out the visitors, after Mitchell Owen led the hosts to a challenging total, to notch up their fourth win in the last five games.

Rishad Hossain03:27 PM, 27 November, 2025

T20I Series Preview | Chattogram gets ready for Bangladesh vs Ireland opener

Rishad Hossain10:21 PM, 22 October, 2025

AI Simulation, BAN vs WI ODIs | Bangladesh pocket three-match series with 34-run win in third ODI

Rishad Hossain10:46 PM, 18 October, 2025

BAN vs WI Review | Bangladesh beat West Indies by 74 runs in first ODI of three-match series

Rishad Hossain09:16 PM, 25 September, 2025

PAK vs BAN | Twitter impressed as Mushtaq Ahmed is all smiles after protege Rishad Hossain furthers Pakistan's woes

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