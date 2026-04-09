Mohammad Rishad Hossain

Pakistan Super League
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
Pakistan Super League
RAW
166
MUS
167
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
RAW
140
ISL
137
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
RAW
PZA
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136