Mohammad Rishad Hossain

BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

Hobart Hurricanes beat Adelaide Strikers by 37 runs in a BBL match in Hobart on Friday. The pace duo of Riley Meredith and Nathan Ellis, alongside Rishad Hossain, skittled out the visitors, after Mitchell Owen led the hosts to a challenging total, to notch up their fourth win in the last five games.