Squads Karnataka vs Saurashtra First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

KAR
KAR
SAU
SAU

Playing

KAR
KAR
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Jose Nikin

batsman

Gohel Tarang H

wicket keeper

Krishna Kruthik

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

KV Aneesh

batsman

Gosai Ansh

no information yet

Nair Karun

batsman

Jani Chirag

all rounder

Shetty Shikhar

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Shrijith KL

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet