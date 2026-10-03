Squads Karnataka vs Saurashtra First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Bhut Parth
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Desai Harvik
wicket keeper
Jose Nikin
batsman
Dodiya Yurajsinh
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Gajjar Sammar
bowler
Khan Mohsin
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Krishna Kruthik
wicket keeper
Gohil Jay
batsman
KV Aneesh
batsman
Gosai Ansh
no information yet
Manohar Abhinav
batsman
Jadeja Dharmendrasinh
bowler
Nair Karun
batsman
Jani Chirag
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Jivrajani Kevin S
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Shetty Shikhar
no information yet
Mankad Prerak
all rounder
Shrijith KL
wicket keeper
Panwar Ankur
bowler
Venkatesh M
no information yet
Sakariya Chetan
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Match has not started yet