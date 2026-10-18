Rohan Patil

Rohan Patil

all rounder

Full name:Rohan Patil
Nationality:India
Batting style:left handed batsman

Teams

2027 Teams

Karnataka

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs2
Balls Faced4
Avg2
SR50
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest2
Hundreds0

Rohan Patil Schedule & Results

Ranji Trophy

UpcomingKarnataka vs Saurashtra

Karnataka vs Saurashtra

Ranji Trophy

KSCA Cricket Ground

KAR

KAR

SAU

SAU

Another Players

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