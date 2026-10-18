Ranji Trophy
Karnataka vs Saurashtra
Ranji Trophy
KSCA Cricket Ground
KAR
SAU
Karnataka vs Tripura
Ranji Trophy
KAR
TRI
Assam vs Karnataka
Ranji Trophy
ASM
KAR
Karnataka vs Chhattisgarh
Ranji Trophy
KAR
CHH
all rounder
|Full name:
|Rohan Patil
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|1
|Not outs
|0
|Runs
|2
|Balls Faced
|4
|Avg
|2
|SR
|50
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|2
|Hundreds
|0
Ranji Trophy
KSCA Cricket Ground
KAR
SAU
Ranji Trophy
KAR
TRI
Ranji Trophy
ASM
KAR
Ranji Trophy
KAR
CHH