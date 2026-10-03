Squads Maharashtra vs Jharkhand First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

MAH
MAH
JHA
JHA

Playing

MAH
MAH
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Kishan Ishan

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Mohan Shikhar

no information yet

Joshi Niraj

no information yet

Om Ishan

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Kulkarni Arshin

all rounder

Nawale Saurabh

wicket keeper

Raj Sahil Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Saxena Jalaj

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

MAH
MAH
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet