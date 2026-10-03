Squads Maharashtra vs Jharkhand First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bawne Ankit
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Bhandari Mandar
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Choudhary Mukesh
bowler
Kumar Vikash
bowler
Dadhe Pradeep
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Gaikwad Ruturaj
batsman
Manishi
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Gurbani Rajneesh
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Joshi Niraj
no information yet
Om Ishan
no information yet
Kate Harshal
batsman
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Kulkarni Arshin
all rounder
Prasad Kumar Suraj
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Raj Rishav Rajesh
batsman
Nawale Saurabh
wicket keeper
Raj Sahil Sunil
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Roy Anukul
all rounder
Saxena Jalaj
all rounder
Sen Aryaman
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Singh Aditya
all rounder
Veer Siddhesh A
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
Walunj Hitesh
bowler
Singh Shubham
bowler
Match has not started yet