Squads Puducherry vs Baroda First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhat Mohammad Tahir
bowler
Bhatt Bhargav
bowler
Gangta Nikhil
batsman
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Gudge Ritesh
no information yet
Hooda Deepak
all rounder
Kale Mohit
batsman
Limbani Raj
no information yet
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Moliya Priyanshu
all rounder
Kannan Karan
bowler
More Akshay
wicket keeper
Khan Aman Hakim
bowler
Patel Dhruv
bowler
M Sivamurugan
batsman
Patel Mitesh
wicket keeper
Pawar Prasad
wicket keeper
Pithiya Mahesh
batsman
Prabagaran Logesh
no information yet
Rawat Shashwat
batsman
Raja Vijai
bowler
Salam Rasikh
bowler
Sharma Ankit
bowler
Sharma Shivalik
batsman
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Sheth Atit
all rounder
Trivedi Sagar
all rounder
Solanki Manan
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Toksiya Lakshit
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet