Squads Puducherry vs Baroda First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

PUD
PUD
BAR
BAR

Playing

PUD
PUD
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Gudge Ritesh

no information yet

Hooda Deepak

all rounder

Kale Mohit

batsman

Limbani Raj

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

More Akshay

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Pawar Prasad

wicket keeper

Prabagaran Logesh

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Trivedi Sagar

all rounder

Solanki Manan

no information yet

Bench

PUD
PUD
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet