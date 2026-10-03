Squads Punjab vs Andhra First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

PUN
PUN
AND
AND

Playing

PUN
PUN
AND
AND
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Kumar Saurabh

all rounder

Malhotra Anmol

wicket keeper

Saharan Uday

all rounder

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Sandeep Y

batsman

Sasikanth KV

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Wadhera Nehal

all rounder

Bench

PUN
PUN
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet