Squads Punjab vs Andhra First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Ashish Siraparapu
batsman
Bhagat Krish
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Bhui Ricky
batsman
Brar Harpreet
bowler
Hebbar Ashwin
batsman
Dhir Naman
bowler
Kumar Saurabh
all rounder
Dutta Prerit
bowler
Mohan Lalith
bowler
Goyal Ayush
bowler
Raj Prithvi
bowler
Khan Sahil
bowler
Raju Satyanarayana
bowler
Malhotra Anmol
wicket keeper
Rasheed Shaik
batsman
Paul Jaskaranvir Singh
batsman
Reddy Abhishek
batsman
Saharan Uday
all rounder
Reddy Revanth
no information yet
Sharma Abhinav Rakesh
all rounder
Saiteja Kavuri
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Sandeep Y
batsman
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Sasikanth KV
all rounder
Singh Anmolpreet
batsman
Shinde Karan
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Stephen Cheepurapalli
bowler
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Vijay Tripurana
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Tandon Harjas Singh
all rounder
Wadhera Nehal
all rounder
Match has not started yet