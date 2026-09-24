Match details South Australian Scorpions vs Western Australia List a National Cricket League, Women 14.12.2026
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, December 14, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Karen Rolton Oval, Adelaide, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Australian Scorpions Squad
Western Australia Squad
|Players
|Bekker Charis, Carmichael Mathilda, Darke Maddy, Devchand Bhavi, Edgar Amy, Graham Heather, Hinkley Mikayla, Hoskin Ebony, Mackeon Ines, Manolini Shay, McGrath Rebecca, Mills Lilly, Piparo Chloe, White Maddie
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Karen Rolton Oval
|City
|Adelaide
|Capacity
|no information yet
|Ends
|End 1
|Hosts to
|End 2
Match has not started yet