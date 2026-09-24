Squads South Australian Scorpions vs Western Australia List a National Cricket League, Women 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Armitage Hollie
all rounder
Bekker Charis
batsman
Barsby Jemma
bowler
Carmichael Mathilda
batsman
Brown Darcie
bowler
Darke Maddy
wicket keeper
Clark Maggie
bowler
Devchand Bhavi
all rounder
De Broughe Emma
all rounder
Edgar Amy
batsman
Filsell Emmerson
all rounder
Graham Heather
all rounder
Johnston Ellie
batsman
Hinkley Mikayla
batsman
Larosa Eleanor
all rounder
Hoskin Ebony
bowler
Malgioglio Isabella
all rounder
Mackeon Ines
wicket keeper
McGrath Tahlia
all rounder
Manolini Shay
bowler
Neale Courtney
bowler
McGrath Rebecca
all rounder
Patterson Bridget
batsman
Mills Lilly
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Piparo Chloe
batsman
Peterson Kate
bowler
White Maddie
no information yet
Schutt Megan
bowler
Webb Courtney
batsman
Wellington Amanda
bowler
Wilson Ella
all rounder
Worthley Elizabeth
no information yet
Match has not started yet