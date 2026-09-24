Match details South Australian Scorpions vs Western Australia List a National Cricket League, Women 16.12.2026

List a

Adelaide

SOU
SOU
WAUS
WAUS

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, December 16, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:Karen Rolton Oval, Adelaide, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Australian Scorpions Squad

PlayersArmitage Hollie, Barsby Jemma, Brown Darcie, Clark Maggie, De Broughe Emma, Filsell Emmerson, Johnston Ellie, Larosa Eleanor, Malgioglio Isabella, McGrath Tahlia, Neale Courtney, Patterson Bridget, Penna Madeline, Peterson Kate, Schutt Megan, Webb Courtney, Wellington Amanda, Wilson Ella, Worthley Elizabeth
Benchno information yet

Western Australia Squad

PlayersBekker Charis, Carmichael Mathilda, Darke Maddy, Devchand Bhavi, Edgar Amy, Graham Heather, Hinkley Mikayla, Hoskin Ebony, Mackeon Ines, Manolini Shay, McGrath Rebecca, Mills Lilly, Piparo Chloe, White Maddie
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKaren Rolton Oval
CityAdelaide
Capacityno information yet
EndsEnd 1
Hosts toEnd 2

Match has not started yet