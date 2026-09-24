Squads South Australian Scorpions vs Western Australia List a National Cricket League, Women 16.12.2026

List a

Adelaide

SOU
SOU
WAUS
WAUS

Playing

SOU
SOU
WAUS
WAUS
First TeamSecond Team
Armitage Hollie

all rounder

Darke Maddy

wicket keeper

Devchand Bhavi

all rounder

De Broughe Emma

all rounder

Edgar Amy

batsman

Filsell Emmerson

all rounder

Graham Heather

all rounder

Larosa Eleanor

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

McGrath Tahlia

all rounder

McGrath Rebecca

all rounder

Mills Lilly

all rounder

Penna Madeline

all rounder

White Maddie

no information yet

Wilson Ella

all rounder

Worthley Elizabeth

no information yet

Bench

SOU
SOU
WAUS
WAUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet