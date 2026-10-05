Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 21.11.2026

T20

HOH
HOH
SYT
SYT

Playing

HOH
HOH
SYT
SYT
First TeamSecond Team
Graham Heather

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Gill Hasrat

all rounder

Peschel Taneale

all rounder

Bench

HOH
HOH
SYT
SYT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet