Squads Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder T20 Big Bash League, Women 21.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Graham Heather
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Johnston Ruth
wicket keeper
Darlington Hannah
bowler
Lee Lizelle
batsman
Gill Hasrat
all rounder
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Harris Laura
batsman
Silver-Holmes Hayley
bowler
Ismail Shabnim
bowler
Smith Lauren
bowler
Knight Heather
batsman
Smith Linsey
bowler
Learoyd Anika
batsman
Strano Molly
bowler
Litchfield Phoebe
batsman
Villani Elyse
batsman
Peschel Taneale
all rounder
Wyatt Danielle
batsman
Samantha Bates
bowler
Match has not started yet