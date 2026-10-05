Squads Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League, Women 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Beaumont Tammy
wicket keeper
Darlington Hannah
bowler
Brown Darcie
bowler
Gill Hasrat
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Harris Laura
batsman
McGrath Tahlia
all rounder
Ismail Shabnim
bowler
Knight Heather
batsman
Penna Madeline
all rounder
Learoyd Anika
batsman
Saville Tabatha
batsman
Litchfield Phoebe
batsman
Schutt Megan
bowler
Peschel Taneale
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Samantha Bates
bowler
Wilson Ella
all rounder
Voll Georgia
batsman
Wolvaardt Laura
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Match has not started yet