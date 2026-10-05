Squads Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League, Women 26.11.2026

T20

SYT
SYT
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Playing

SYT
SYT
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First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Gill Hasrat

all rounder

McGrath Tahlia

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Peschel Taneale

all rounder

Wilson Ella

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Bench

SYT
SYT
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet