Squads Melbourne Stars vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 04.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Archer Michael
no information yet
Cartwright Hilton
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Brown Josh
batsman
Curran Tom
all rounder
Dixon Harry
batsman
Hatcher Liam
bowler
Doggett Brendan
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Fraser-McGurk Jake
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Rauf Haris
bowler
Khan Hassan
bowler
Rogers Thomas
bowler
Lyon Nathan
bowler
Siddle Peter
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Steketee Mark
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Rogers Tom
bowler
Swepson Mitch
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Match has not started yet