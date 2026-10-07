Squads Melbourne Stars vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 04.01.2027

T20

Melbourne

MST
MST
MRE
MRE

Playing

MST
MST
MRE
MRE
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Clarke Joe

wicket keeper

Brown Josh

batsman

Curran Tom

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

MST
MST
MRE
MRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet