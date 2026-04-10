Ian Gabriel Holland

Ian Gabriel Holland

all rounder

Full name:Ian Gabriel Holland
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches156685123
Innings146994919
Overs104.423.01008.4359.255.1
Balls-----
Maidens63265173
Runs4668927411702342
Wickets1910936315
Avg24.528.929.4727.0122.8
SR33.0513.865.0734.2222.06
Eco4.453.862.714.736.19
BB32752
4w00210
5w00110
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches156685123
Innings1431104618
Not outs0111139
Runs368472584766238
Balls Faced475525799895207
Avg26.2823.526.123.2126.44
SR77.4790.3844.5585.58114.97
Fours2743165613
Fifties201241
Sixies30686
Highest75391467565
Hundreds00400

Ian Gabriel Holland Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(16 ov.) 152/5

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

One-Day Cup

Another Players

Gowda, Sujith

Gowda, Sujith

Cox, Ben

Cox, Ben

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Naseem Shah

Naseem Shah

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan

Netravalkar, Saurabh

Netravalkar, Saurabh

Ramji, Uttam

Ramji, Uttam

Budinger, SG

Budinger, SG