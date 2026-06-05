Squads Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers T20 Mumbai Premier League 05.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Alam Md Jamshed
no information yet
Anand Akash
wicket keeper
Attarde Shashank
all rounder
Badiani Prince Devang
bowler
Bhoir Vinayak Narayan
all rounder
Bista Jay
all rounder
Dhole Arnav Ashish
no information yet
Hanagavadi Kruthik
bowler
Khan Sarfaraz
batsman
Mulani Shams
all rounder
Patil Sagar Vinod
no information yet
Pushpak Naman
no information yet
Rane Harsh
no information yet
Yadav Ajit Ravindrakumar
no information yet