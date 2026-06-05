Squads Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers T20 Mumbai Premier League 05.06.2026

T20

Wankhede Stadium

AAK
AAK

172

NOR
NOR

194

Playing

AAK
AAK
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

AAK
AAK
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Alam Md Jamshed

no information yet

Anand Akash

wicket keeper

Attarde Shashank

all rounder

Bista Jay

all rounder

Dhole Arnav Ashish

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Patil Sagar Vinod

no information yet

Pushpak Naman

no information yet

Rane Harsh

no information yet

Yadav Ajit Ravindrakumar

no information yet