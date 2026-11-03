Squads Auckland Hearts vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 26.12.2026

T20

AUC
AUC
NOR
NOR

Playing

AUC
AUC
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Lamplough Marina

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Topp Holly

batsman

Lambat Ayaan

no information yet

Penfold Josie

all rounder

Watkin Jess

all rounder

Bench

AUC
AUC
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet