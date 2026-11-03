Squads Auckland Hearts vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 26.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Olivia
bowler
Agafili Carol
batsman
Armstrong Bella
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Buchanan Elizabeth
batsman
Downes Marama
bowler
Catton Prue
batsman
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Down Lauren
batsman
Kareem Yasmeen
no information yet
Green Maddy
batsman
Knight Kayley
bowler
Halliday Brooke
batsman
Lamplough Marina
all rounder
Hucker Amie
all rounder
Patel Nensi
bowler
Illing Bree
all rounder
Topp Holly
batsman
Lambat Ayaan
no information yet
Wakelin Tash
batsman
Penfold Josie
all rounder
Watkin Jess
all rounder
Penfold Molly
bowler
Wolland Eve
batsman
Match has not started yet