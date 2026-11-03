Squads Auckland Hearts vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 13.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Olivia
bowler
Baird Nicole
all rounder
Armstrong Bella
bowler
Bryant Rachel
all rounder
Buchanan Elizabeth
batsman
Burns Rebecca
batsman
Catton Prue
batsman
Codyre Natasha Emma
batsman
Down Lauren
batsman
Francis Hannah
bowler
Green Maddy
batsman
Hamilton Antonia
wicket keeper
Halliday Brooke
batsman
Jetly Xara
all rounder
Hucker Amie
all rounder
Kerr Amelia
all rounder
Illing Bree
all rounder
Kerr JM
bowler
Lambat Ayaan
no information yet
Mackinder Sam
all rounder
Penfold Josie
all rounder
McFadyen Jess
wicket keeper
Penfold Molly
bowler
McKenzie Isla
no information yet
Match has not started yet