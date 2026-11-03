Squads Auckland Hearts vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 13.01.2027

T20

AUC
AUC
WEL
WEL

Playing

AUC
AUC
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Hamilton Antonia

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Illing Bree

all rounder

Kerr JM

bowler

Lambat Ayaan

no information yet

Mackinder Sam

all rounder

Penfold Josie

all rounder

McFadyen Jess

wicket keeper

McKenzie Isla

no information yet

Bench

AUC
AUC
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet