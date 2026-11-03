Squads Canterbury Magicians vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 13.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Kate
batsman
Apperley Aniela
batsman
Asmussen Sarah
bowler
Atkinson Georgia
bowler
Banks Melissa
bowler
Bartlett Ocean
all rounder
Chandler Kate
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Cox Natalie
batsman
Foreman Grace
no information yet
Dean Jodie
no information yet
Gaging Kate
wicket keeper
Gerken Abigale
batsman
Green Claudia
bowler
Hotton Abigail
bowler
Kumar Ashtuti
bowler
Irewin Kate
batsman
Mair Rosemary
bowler
Loe Molly
bowler
McLeod Emma
batsman
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Pedersen Cate
batsman
Smith Lauren
bowler
Rowe Hannah
bowler
Stalenberg Naomi
batsman
Smith Bryony
all rounder
Sullivan Gabby
bowler
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Tahuhu Lea
bowler
Treder Abby
no information yet
Match has not started yet