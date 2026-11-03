Squads Canterbury Magicians vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 13.01.2027

T20

CAN
CAN
CEN
CEN

Playing

CAN
CAN
CEN
CEN
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Dean Jodie

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Loe Molly

bowler

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Treder Abby

no information yet

Bench

CAN
CAN
CEN
CEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet