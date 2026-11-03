Squads Central Hinds vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 01.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Apperley Aniela
batsman
Anderson Kate
batsman
Atkinson Georgia
bowler
Asmussen Sarah
bowler
Bartlett Ocean
all rounder
Banks Melissa
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Chandler Kate
bowler
Foreman Grace
no information yet
Cox Natalie
batsman
Gaging Kate
wicket keeper
Dean Jodie
no information yet
Green Claudia
bowler
Gerken Abigale
batsman
Kumar Ashtuti
bowler
Hotton Abigail
bowler
Mair Rosemary
bowler
Irewin Kate
batsman
McLeod Emma
batsman
Loe Molly
bowler
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Pedersen Cate
batsman
Sharp Izzy
all rounder
Rowe Hannah
bowler
Smith Lauren
bowler
Smith Bryony
all rounder
Stalenberg Naomi
batsman
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Sullivan Gabby
bowler
Treder Abby
no information yet
Tahuhu Lea
bowler
Match has not started yet