Squads Central Hinds vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 01.01.2027

T20

CEN
CEN
CAN
CAN

Playing

CEN
CEN
CAN
CAN
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Dean Jodie

no information yet

Loe Molly

bowler

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Treder Abby

no information yet

Bench

CEN
CEN
CAN
CAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet