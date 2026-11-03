Squads Otago Sparks vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 26.12.2026

T20

OTA
OTA
CAN
CAN

Playing

OTA
OTA
CAN
CAN
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Browning Anna

all rounder

Cuttance Harriet

all rounder

Dean Jodie

no information yet

Inglis Polly

wicket keeper

James Bella

wicket keeper

Loe Molly

bowler

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Bench

OTA
OTA
CAN
CAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet