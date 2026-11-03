Squads Otago Sparks vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 26.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Anderson Kate
batsman
Black Emma
bowler
Asmussen Sarah
bowler
Blakely Caitlin
batsman
Banks Melissa
bowler
Browning Anna
all rounder
Chandler Kate
bowler
Carson Eden J
bowler
Cox Natalie
batsman
Cuttance Harriet
all rounder
Dean Jodie
no information yet
Deerness Chloe
bowler
Gerken Abigale
batsman
Gain Olivia
batsman
Hotton Abigail
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Irewin Kate
batsman
James Bella
wicket keeper
Loe Molly
bowler
Kotkamp Lousia
bowler
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Leydon-Davis Felicity
bowler
Sharp Izzy
all rounder
Parry Isy
no information yet
Smith Lauren
bowler
Watkins PJ
no information yet
Stalenberg Naomi
batsman
Wilson Saffron
all rounder
Sullivan Gabby
bowler
Match has not started yet