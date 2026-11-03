Squads Otago Sparks vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 09.01.2027

T20

OTA
OTA
NOR
NOR

Playing

OTA
OTA
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Browning Anna

all rounder

Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Cuttance Harriet

all rounder

Lamplough Marina

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Topp Holly

batsman

James Bella

wicket keeper

Watkin Jess

all rounder

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Bench

OTA
OTA
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet