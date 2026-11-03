Squads Otago Sparks vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 09.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Agafili Carol
batsman
Black Emma
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Blakely Caitlin
batsman
Downes Marama
bowler
Browning Anna
all rounder
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Carson Eden J
bowler
Kareem Yasmeen
no information yet
Cuttance Harriet
all rounder
Knight Kayley
bowler
Deerness Chloe
bowler
Lamplough Marina
all rounder
Gain Olivia
batsman
Patel Nensi
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Topp Holly
batsman
James Bella
wicket keeper
Wakelin Tash
batsman
Kotkamp Lousia
bowler
Watkin Jess
all rounder
Leydon-Davis Felicity
bowler
Wolland Eve
batsman
Parry Isy
no information yet
Watkins PJ
no information yet
Wilson Saffron
all rounder
Match has not started yet