Squads Chandigarh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Abhale Jay
no information yet
Azad Arjun
batsman
Bharward Anant
no information yet
Bawa Raj Angad
all rounder
Desai Harsh
bowler
Bhambri Shivam
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Kaila Karan
bowler
Kakade Kartik
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Meriwala Lukman
bowler
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Pannu Arjit
bowler
Pania Bhanu
batsman
Pannu Arjit
no information yet
Passi Amit
wicket keeper
Puri Gaurav
batsman
Patel Dhruv
bowler
Rana Akshit
wicket keeper
Pithiya Mahesh
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Singh Abhishek
no information yet
Sharma Shivalik
batsman
Singh Mandeep Wazir
bowler
Sheth Atit
all rounder
Sudan Akash
all rounder
Singh Abhimanyu
no information yet
Vohra Manan
batsman
Singh Jyotsnil
batsman
Match has not started yet