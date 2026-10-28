Squads Chandigarh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

CHA
CHA
BAR
BAR

Playing

CHA
CHA
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Abhale Jay

no information yet

Azad Arjun

batsman

Bharward Anant

no information yet

Bawa Raj Angad

all rounder

Kashyap Vishu

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Pannu Arjit

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Rana Akshit

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Singh Abhishek

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Sudan Akash

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Bench

CHA
CHA
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet