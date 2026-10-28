Match details Chandigarh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Chandigarh Squad
|Players
|Ashwin Murugan, Azad Arjun, Bawa Raj Angad, Bhambri Shivam, Kaila Karan, Kashyap Vishu, Lather Bhagmender Balbir, Pannu Arjit, Pannu Arjit, Puri Gaurav, Rana Akshit, Sharma Sandeep, Singh Abhishek, Singh Mandeep Wazir, Sudan Akash, Vohra Manan
|Bench
|no information yet
Baroda Squad
|Players
|Abhale Jay, Bharward Anant, Desai Harsh, Gandhi Chintal, Kakade Kartik, Meriwala Lukman, Pandya Krunal, Pania Bhanu, Passi Amit, Patel Dhruv, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Abhimanyu, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu, Sopariya Soyeb
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet