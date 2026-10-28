Match details Chandigarh vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

CHA
CHA
BAR
BAR

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Chandigarh Squad

PlayersAshwin Murugan, Azad Arjun, Bawa Raj Angad, Bhambri Shivam, Kaila Karan, Kashyap Vishu, Lather Bhagmender Balbir, Pannu Arjit, Pannu Arjit, Puri Gaurav, Rana Akshit, Sharma Sandeep, Singh Abhishek, Singh Mandeep Wazir, Sudan Akash, Vohra Manan
Benchno information yet

Baroda Squad

PlayersAbhale Jay, Bharward Anant, Desai Harsh, Gandhi Chintal, Kakade Kartik, Meriwala Lukman, Pandya Krunal, Pania Bhanu, Passi Amit, Patel Dhruv, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Abhimanyu, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu, Sopariya Soyeb
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet