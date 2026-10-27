Squads Jharkhand vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arun Singh Vikash
bowler
Abhale Jay
no information yet
Chakraborty Supriyo
bowler
Bharward Anant
no information yet
Deobrat Singh Kumar
batsman
Desai Harsh
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Gandhi Chintal
bowler
Mishra Sushant
bowler
Kakade Kartik
bowler
Nadeem Shahbaz
bowler
Meriwala Lukman
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Pandya Krunal
all rounder
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Pania Bhanu
batsman
Roy Anukul
all rounder
Passi Amit
wicket keeper
Sharma Bal Krishna
bowler
Patel Dhruv
bowler
Shukla Rahul
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Singh Aditya
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Singh Virat
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Tiwary Saurabh
batsman
Sheth Atit
all rounder
Vishal Vikash
batsman
Singh Abhimanyu
no information yet
Match has not started yet