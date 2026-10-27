Squads Jharkhand vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

JHA
JHA
BAR
BAR

Playing

JHA
JHA
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Abhale Jay

no information yet

Bharward Anant

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Pankaj Kumar

wicket keeper

Pandya Krunal

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Passi Amit

wicket keeper

Singh Aditya

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Bench

JHA
JHA
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet