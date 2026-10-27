Squads Railways vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

RAI
RAI
BIH
BIH

Playing

RAI
RAI
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Joshi Gaurav

no information yet

Khan Nawaz

no information yet

Kumar Sachin

no information yet

Nigrodh Sharman

no information yet

Parmar Anujit

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Bench

RAI
RAI
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet