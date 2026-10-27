Squads Railways vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaubey Shubham
batsman
Joshi Gaurav
no information yet
Chaudhary Shivam
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Khan Nawaz
no information yet
Kumar Susheel
bowler
Kumar Babul
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Kumar Sachin
no information yet
Pandey Akash
bowler
Nigrodh Sharman
no information yet
Pandey Akshat R
bowler
Parmar Anujit
no information yet
Saif Mohammad
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Raj Harsh Mukesh
bowler
Sharma Karn
bowler
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Sharma Rahul
bowler
Saket Abhijeet
bowler
Singh Pratham
batsman
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Vivek
all rounder
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Singh Yuvraj
batsman
Singh Harsh
batsman
Match has not started yet