Squads Railways vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

RAI
RAI
SAU
SAU

Playing

RAI
RAI
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Singh Vivek

all rounder

Bench

RAI
RAI
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet