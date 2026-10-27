Squads Railways vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaubey Shubham
batsman
Bhut Parth
all rounder
Chaudhary Shivam
batsman
Chudasama Yuvraj
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Kumar Susheel
bowler
Gajjar Sammar
bowler
Kushwah Nishant
batsman
Gohel Tarang H
wicket keeper
Pandey Akash
bowler
Gohil Jay
batsman
Pandey Akshat R
bowler
Jackson Sheldon
wicket keeper
Saif Mohammad
batsman
Jadeja Vishvaraj
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Jani Chirag
all rounder
Sharma Karn
bowler
Karia Pranav
bowler
Sharma Rahul
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Singh Pratham
batsman
Mankad Prerak
all rounder
Singh Vivek
all rounder
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Singh Yuvraj
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Match has not started yet