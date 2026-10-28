Squads Railways vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

RAI
RAI
TAN
TAN

Playing

RAI
RAI
TAN
TAN
First TeamSecond Team
G Ajitesh

wicket keeper

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Singh Vivek

all rounder

Bench

RAI
RAI
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet