Squads Railways vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaubey Shubham
batsman
Chakravarthy Varun
bowler
Chaudhary Shivam
batsman
G Ajitesh
wicket keeper
Choudhary Raj Kamal
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Kumar Susheel
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Kushwah Nishant
batsman
Kishore Sai
bowler
Pandey Akash
bowler
Mohammed M
bowler
Pandey Akshat R
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Saif Mohammad
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Sundar Washington
all rounder
Sharma Karn
bowler
Sharma Rahul
bowler
Singh Pratham
batsman
Singh Vivek
all rounder
Singh Yuvraj
batsman
Match has not started yet