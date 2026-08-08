Squads Lucknow Falcons vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 23.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vikrant
wicket keeper
Alam Mirza Danish
batsman
Garg Priyam K
batsman
Bharadwaj Arjun
bowler
Gaur Vishal
batsman
Dwivedi Rohit
bowler
Jaiswal Kartikeya Vivek
batsman
Javed Muhammad
no information yet
Prakash Satya
no information yet
Kishan j
all rounder
Raj Shubhang
no information yet
Pawadia Tarun
batsman
Singh Kritagya Kumar
all rounder
Prashar Chaitanya
no information yet
Singh Sawan
no information yet
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Singh Shaurya
no information yet
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Rana Nitish
batsman
Tyagi Harsh
bowler
Shuaib Mohd
no information yet
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Solanki Manish
batsman
Yadav Pradeep
no information yet
Tyagi Kunal
bowler
Match has not started yet