Squads Lucknow Falcons vs Noida Super Kings T20 T20 Uttar Pradesh League 23.08.2026

T20

LUC
LUC
NOI
NOI

Playing

LUC
LUC
NOI
NOI
First TeamSecond Team
Chaudhary Vikrant

wicket keeper

Javed Muhammad

no information yet

Prakash Satya

no information yet

Kishan j

all rounder

Raj Shubhang

no information yet

Prashar Chaitanya

no information yet

Singh Sawan

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Singh Shaurya

no information yet

Shuaib Mohd

no information yet

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Pradeep

no information yet

Bench

LUC
LUC
NOI
NOI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet