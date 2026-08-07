Harsh Tyagi

Harsh Tyagi

bowler

Full name:Harsh Tyagi
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Delhi

Lucknow Falcons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111733
Innings191632
Overs335.0145.4105.1
Balls---
Maidens8961
Runs933725734
Wickets40818
Avg23.3290.6240.77
SR50.25109.2535.05
Eco2.784.976.97
BB922
4w300
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111733
Innings171422
Not outs2211
Runs363184298
Balls Faced953194223
Avg24.215.3327.09
SR38.0994.84133.63
Fours271523
Fifties210
Sixies11514
Highest935838
Hundreds000

Harsh Tyagi Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

Lakra, Dev

Lakra, Dev

Yadav, Aaradhya

Yadav, Aaradhya

Singh, Himmat

Singh, Himmat

Sharma, Kshitiz

Sharma, Kshitiz

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Negi, Pawan

Negi, Pawan

Arya, Priyansh

Arya, Priyansh