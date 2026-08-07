Kartikeya Vivek Jaiswal

Kartikeya Vivek Jaiswal

batsman

Full name:Kartikeya Vivek Jaiswal
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches4
Innings6
Overs59.0
Balls-
Maidens18
Runs188
Wickets7
Avg26.85
SR50.57
Eco3.18
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches4
Innings2
Not outs0
Runs11
Balls Faced49
Avg5.5
SR22.44
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest11
Hundreds0

Kartikeya Vivek Jaiswal Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

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