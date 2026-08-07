Kritagya Kumar Singh

Kritagya Kumar Singh

all rounder

Full name:Kritagya Kumar Singh
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Uttar Pradesh

Kritagya Kumar Singh Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Saurabh

Kumar, Saurabh

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

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Goswami, Abhishek

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Yadav, Kunal

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Rawat, Rahul

Yadav, Prince

Yadav, Prince