Satya Prakash

Satya Prakash

Full name:Satya Prakash

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches23
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches23
Innings42
Not outs01
Runs11114
Balls Faced19736
Avg27.7514
SR56.3438.88
Fours160
Fifties10
Sixies00
Highest5411
Hundreds00

Satya Prakash Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Aaradhya

Yadav, Aaradhya

Ali, Shoaib

Ali, Shoaib

Mishra, Suraj

Mishra, Suraj

Gaur, Vishal

Gaur, Vishal

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Garg, Priyam K

Garg, Priyam K

Singh, Kritagya Kumar

Singh, Kritagya Kumar

Zafar, Ali

Zafar, Ali