Vishal Gaur

Vishal Gaur

batsman

Full name:Vishal Gaur

Teams

2026 Teams

Lucknow Falcons

Vishal Gaur Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Singh, Vikas

Singh, Vikas

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Pradeep Sukhpal

Yadav, Aaradhya

Yadav, Aaradhya

Ali, Shoaib

Ali, Shoaib

Mishra, Suraj

Mishra, Suraj

Prakash, Satya

Prakash, Satya

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Suryavanshi, Aanjaneya Dhirendra

Garg, Priyam K

Garg, Priyam K

Singh, Kritagya Kumar

Singh, Kritagya Kumar

Zafar, Ali

Zafar, Ali