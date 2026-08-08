Squads Noida Super Kings vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 24.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Mirza Danish
batsman
Bansal Rishabh
bowler
Bharadwaj Arjun
bowler
Chaturvedi Divyansh
bowler
Dwivedi Rohit
bowler
Chaudhary Karan
batsman
Javed Muhammad
no information yet
Doyla Yogendra
bowler
Kishan j
all rounder
Gupta Puneet
bowler
Pawadia Tarun
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Prashar Chaitanya
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Pratap Nilotpalendu
wicket keeper
Kumar Sunil
no information yet
Raghuvanshi Shantanu
batsman
Kumar Vijay
no information yet
Rana Nitish
batsman
Kumar Vivek
batsman
Shuaib Mohd
no information yet
Pandey Anshuman
bowler
Solanki Manish
batsman
Rai Rishav
batsman
Tyagi Kunal
bowler
Rathi Ankit
bowler
Match has not started yet