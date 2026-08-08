Squads Noida Super Kings vs Gorakhpur Lions T20 T20 Uttar Pradesh League 24.08.2026

T20

NOI
NOI
GOR
GOR

Playing

NOI
NOI
GOR
GOR
First TeamSecond Team
Javed Muhammad

no information yet

Kishan j

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Prashar Chaitanya

no information yet

Pratap Nilotpalendu

wicket keeper

Kumar Sunil

no information yet

Kumar Vijay

no information yet

Shuaib Mohd

no information yet

Rai Rishav

batsman

Bench

NOI
NOI
GOR
GOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet