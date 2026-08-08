Vivek Kumar

Vivek Kumar

batsman

Full name:Vivek Kumar
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Gorakhpur Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1269
Innings2069
Overs240.040.030.5
Balls---
Maidens4730
Runs840234258
Wickets2766
Avg31.113943
SR53.334030.83
Eco3.55.858.36
BB732
4w000
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1269
Innings1559
Not outs512
Runs3225149
Balls Faced4475438
Avg32.212.757
SR72.0394.44128.94
Fours4893
Fifties100
Sixies403
Highest1022418
Hundreds100

Vivek Kumar Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

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