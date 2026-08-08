Yogendra Doyla

Yogendra Doyla

bowler

Full name:Yogendra Doyla
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Gorakhpur Lions

Meerut Mavericks

Yogendra Doyla Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Rajpal, Rohit

Rajpal, Rohit

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Twari, Abhinav

Twari, Abhinav

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal