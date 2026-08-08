Squads Salem Spartans vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 08.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abishiek S
batsman
Davidson V Athisayaraj
bowler
Arun Mozhi ME Yazh
bowler
Dhas Antony
all rounder
Iyappan B.
batsman
Ganesh Moorthi M
bowler
Kandepan Sudhan Sanjeevi
batsman
Jamal Jafar
batsman
Kavin R
wicket keeper
K Easwaran
bowler
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Kousik J
all rounder
Kumar M Uday
no information yet
Kumar P Saravan
bowler
Kumar S Harish
all rounder
Kumaran N Selva
bowler
Manikandan Karthick
bowler
Rajkumar K
batsman
Mohammed M
bowler
Rajkumar R
bowler
Nishanth C Hari
batsman
Ramesh Kalimuthu
all rounder
Poiyamozhi M
bowler
Saran T
wicket keeper
Rahul D
no information yet
Shriraam G Sai
no information yet
Rajagopal Nidhish
all rounder
Sundar S Shyam
batsman
Ram S Ajith
bowler
Sundar Washington
all rounder
Sandhu Sunny
all rounder
Suresh Kumar J
wicket keeper
Shah Rahil
bowler
Suriya S Bhuvan
no information yet
Vedaguru Dinesh
no information yet
Vivek Rajendran
batsman
Yadav Sanjay
batsman
Match has not started yet