Squads Salem Spartans vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 08.08.2026

T20

SAL
SAL
RTW
RTW

Playing

SAL
SAL
RTW
RTW
First TeamSecond Team
Abishiek S

batsman

Dhas Antony

all rounder

Iyappan B.

batsman

Kavin R

wicket keeper

Kousik J

all rounder

Kumar M Uday

no information yet

Kumar S Harish

all rounder

Rajkumar K

batsman

Ramesh Kalimuthu

all rounder

Saran T

wicket keeper

Rahul D

no information yet

Shriraam G Sai

no information yet

Sandhu Sunny

all rounder

Suresh Kumar J

wicket keeper

Suriya S Bhuvan

no information yet

Vedaguru Dinesh

no information yet

Bench

SAL
SAL
RTW
RTW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet