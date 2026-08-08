Squads United Arab Emirates vs Bangladesh T20i T20 Asia Cup, Women 08.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dharnidharka Samaira
all rounder
Ahmed Rumana
all rounder
Egodage Kavisha
all rounder
Akter Marufa
bowler
Hotchandani Heena
bowler
Akter Nahida
bowler
Keny Lavanya
all rounder
Akter Shorna
all rounder
Kotte Suraksha
bowler
Alam Jahanara
bowler
Mahesh Vaishnave
bowler
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Nandakumar Indhuja
bowler
Jesmin Sabinkun
batsman
Rajith Rinitha
batsman
Jhilik Rubya
wicket keeper
Rajith Rishitha
all rounder
Khan Rabeya
bowler
Rajith Rithika
bowler
Khatun Murshida
batsman
Rohit Esha
all rounder
Khatun Shorifa
no information yet
Satish Theertha
wicket keeper
Khatun Sultana
bowler
Sharma Khushi
batsman
Moni Ritu
all rounder
Thakur Mehak
no information yet
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Thomas Emily
no information yet
Tanjim Ishma
all rounder
Match has not started yet