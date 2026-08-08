Squads United Arab Emirates vs Bangladesh T20i T20 Asia Cup, Women 08.09.2026

T20i

UAE
UAE
BAN
BAN

Playing

UAE
UAE
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Ahmed Rumana

all rounder

Egodage Kavisha

all rounder

Keny Lavanya

all rounder

Akter Shorna

all rounder

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Jhilik Rubya

wicket keeper

Rajith Rishitha

all rounder

Rohit Esha

all rounder

Khatun Shorifa

no information yet

Satish Theertha

wicket keeper

Moni Ritu

all rounder

Thakur Mehak

no information yet

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Thomas Emily

no information yet

Tanjim Ishma

all rounder

Bench

UAE
UAE
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet