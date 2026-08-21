Squads Finland vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026

T20i

FIN
FIN
GER
GER

Playing

FIN
FIN
GER
GER
First TeamSecond Team
Abbas Faraaz

all rounder

Afridi Shahid

all rounder

Arjunan Akhil

all rounder

Ahmadullah -

no information yet

Kamal Zahidullah

all rounder

Ahmed Musadiq

no information yet

Karunarathna Piumal

no information yet

Dabholkar Prateek

no information yet

Mohan Aravind

wicket keeper

Khan Adil

bowler

Kohler-Cadmore Ben

no information yet

Pusthay Aniketh

wicket keeper

Salonen Nicholas

all rounder

Scamans Jonathan

wicket keeper

Sher Amjad

all rounder

Ullah Ahmad

no information yet

Tambe Mahesh

all rounder

Bench

FIN
FIN
GER
GER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet