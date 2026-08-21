Squads Finland vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Faraaz
all rounder
Afridi Shahid
all rounder
Arjunan Akhil
all rounder
Ahmadullah -
no information yet
Kamal Zahidullah
all rounder
Ahmed Musadiq
no information yet
Karunarathna Piumal
no information yet
Ashraf Muslim Yar
bowler
Khan Muhammad Junaid
all rounder
Dabholkar Prateek
no information yet
Mohan Aravind
wicket keeper
Gangareddy Sachin Mandy
wicket keeper
Nellancheri Faheem
all rounder
Khan Adil
bowler
Padhaal Vanraaj
batsman
Kohler-Cadmore Ben
no information yet
Pusthay Aniketh
wicket keeper
Liaqat Sajid
bowler
Salonen Nicholas
all rounder
Nasseri Fayaz Khan
all rounder
Scamans Jonathan
wicket keeper
Singh Harmanjot
batsman
Sher Amjad
all rounder
Ullah Ahmad
no information yet
Shinwari Hammadullah
bowler
van Heerden Joshua
batsman
Tambe Mahesh
all rounder
Vashisht Jatinder Kumar
all rounder
Match has not started yet