Squads Israel vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bangera Shailesh
wicket keeper
Bhonkar Eyal
no information yet
Evans Josh
all rounder
Khunti Ajaykumar
no information yet
Lazarus Benjamin
no information yet
Mangoda Suboda
no information yet
Massil Snir
no information yet
Nagavkar Niv
bowler
Nagavkar Yair
all rounder
Nagavkar Yogev
batsman
Narayana Lasa
no information yet
Schachat Gabi
batsman
Solomon Eshkol
batsman
Talker Elan
bowler
Match has not started yet