Squads Israel vs Germany T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 17.08.2026

T20i

ISR
ISR
GER
GER

Playing

ISR
ISR
GER
GER
First TeamSecond Team
Bangera Shailesh

wicket keeper

Bhonkar Eyal

no information yet

Evans Josh

all rounder

Khunti Ajaykumar

no information yet

Lazarus Benjamin

no information yet

Mangoda Suboda

no information yet

Massil Snir

no information yet

Nagavkar Yair

all rounder

Narayana Lasa

no information yet

Bench

ISR
ISR
GER
GER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet