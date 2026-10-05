Squads Hong Kong, China vs Maldives T20i T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B 12.10.2026

T20i

HKG
HKG
MAL
MAL

Playing

HKG
HKG
MAL
MAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HKG
HKG
MAL
MAL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet