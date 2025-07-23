T20 World Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

T20 World Cup Team List

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India

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South Africa

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England

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New Zealand

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West Indies

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Pakistan

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Zimbabwe

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Sri Lanka

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USA

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Afghanistan

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Australia

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Italy

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Ireland

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Nepal

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Netherlands

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Scotland

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United Arab Emirates

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Bangladesh

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Canada

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Namibia

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Oman

T20 World Cup Stadiums

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Arun Jaitley Stadium

Delhi, India

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Wankhede Stadium

Mumbai, India

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Sinhalese Sports Club

Colombo, Sri Lanka

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Ma Chidambaram Stadium

Chennai, India

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Eden Gardens Stadium

Kolkata, India

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R. Premadasa Stadium

Colombo, Sri Lanka

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Narendra Modi Stadium

Ahmedabad, India

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Pallekele International Cricket Stadium

Kandy, Sri Lanka