Akshay Sain

Akshay Sain

batsman

Full name:Akshay Sain

Teams

2026 Teams

Meerut Mavericks

Akshay Sain Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Garg, Yash

Garg, Yash

Dwiwedi, Ansh

Dwiwedi, Ansh

Chaudhary, Vishal

Chaudhary, Vishal

Baisoya, Nirdesh

Baisoya, Nirdesh

Rajpal, Rohit

Rajpal, Rohit

Twari, Abhinav

Twari, Abhinav

Yadav, Kunal

Yadav, Kunal

Chaudhary, Vaibhav

Chaudhary, Vaibhav

Sharma, Rituraj

Sharma, Rituraj

Alam, Jamshed

Alam, Jamshed